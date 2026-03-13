Newsticker
Volleyball-Bundesliga Frauen
Volleyball-Bundesliga Frauen
Bis 2030: Triple-Coach Bitter bleibt Allianz MTV Stuttgart treu

Der Trainer hat mit dem VBL-Spitzenteam schon einige Titel gewonnen und peilt die nächsten Erfolge an.
Bitter bleibt an der Seitenlinie von Stuttgart
© IMAGO/SID/Hansjürgen Britsch
SID
Cheftrainer Konstantin Bitter bleibt den Volleyballerinnen des Spitzenteams Allianz MTV Stuttgart erhalten. Der 36-Jährige verlängerte seinen Vertrag vorzeitig um drei weitere Jahre bis 2030.

Bitter als Identitätsstifter und Erfolgsfaktor

Bitter habe seit seinem Amtsantritt 2023 "nicht nur sportlich wichtige Impulse gesetzt, sondern der Mannschaft auch eine klare Identität und große Leidenschaft mitgegeben", sagte Geschäftsführer Aurel Irion: "Wir sind uns sicher, dass Konstantin auch in den kommenden Jahren maßgeblich dazu beitragen wird, die Erfolgsgeschichte von Allianz MTV Stuttgart weiterzuschreiben."

Meisterhafte Premiere, dominante Gegenwart

Gleich in seinem ersten Jahr als Cheftrainer hatte Bitter mit Stuttgart das nationale Triple aus Meisterschaft, DVV-Pokal und Supercup gewonnen. In der laufenden Spielzeit führt das Team die Tabelle der Volleyball Bundesliga (VBL) an und ist vor den am 21. März beginnenden Playoffs nicht mehr von der Pole Position zu verdrängen.

Reifeprozess als Grundlage für künftige Titeljagd

Bitter selbst erklärte, dass sich die Mannschaft "nach dem großen Umbruch im vergangenen Sommer weiterhin in einem wichtigen Prozess" befinde, "in dem wir unsere Identität als Team formen. Das braucht Geduld, aber es macht eine riesige Freude zu sehen, wie sich diese Mannschaft entwickelt". Das Ziel sei weiterhin, "um Titel zu kämpfen".

