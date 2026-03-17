Volleyball: Nationalspielerin verlässt Stuttgart

SID 17.03.2026 • 16:28 Uhr Antonia Stautz verlässt Stuttgart zum Saisonende. Zum Abschied soll der Meistertitel her.

Die Volleyball-Nationalspielerin Antonia Stautz wird den Bundesligisten Allianz MTV Stuttgart zum Ende der Saison verlassen.

Wie die Baden-Württemberger am Dienstag mitteilten, sucht die Kapitänin nach zwei gemeinsamen Spielzeiten beim Hauptrundensieger der Volleyball Bundesliga (VBL) eine neue Herausforderung. Über das nächste Ziel der 32-Jährigen machte der Verein keine Angaben.

Stautz will Meistertitel zum Abschied

Stautz sei „eine lange Zeit ihrer Karriere etwas unter dem Radar gelaufen“, sagte Trainer Konstantin Bitter über seine Außenangreiferin, der erst mit 29 Jahren der Sprung in das Nationalteam gelang: „Sie ist zu einer Nationalspielerin gereift und hat besonders in der aktuellen Saison einen großen Schritt gemacht, sich zur Stammspielerin in Stuttgart entwickelt und hat somit maßgeblich zu unserem bisherigen Erfolg beigetragen.“

Ihre Zeit in Stuttgart werde sie „immer in positiver Erinnerung behalten“, erklärte Stautz: „Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als gemeinsam – zum Abschied – die Meisterschaft zurück nach Stuttgart zu holen.“

Dominanz mit kleinem Makel

Die Vorzeichen dafür sind überragend: 19 der 20 Hauptrundenpartien gewannen die Stuttgarterinnen in dieser Saison, dabei gab der Verein lediglich acht Sätze ab. Eine Trophäe verpasste der große Favorit in dieser Saison allerdings bereits: Das DVV-Pokalfinale Ende Februar verloren die fünfmaligen Siegerinnen des Wettbewerbs knapp.