Volleyball-Finale knistert: Suhl will gegen Dresden das Double!

SID 14.04.2026 • 05:39 Uhr Ende Februar krönte sich der Klub aus Thüringen zum DVV-Pokalsieger, nun ist die erste Meisterschaft in Reichweite.

Nach dem Pokalsieg träumen die Volleyballerinnen des VfB Suhl vom nächsten Coup – es wäre ein historischer. In einer schon jetzt erfolgreichen Saison greift die Mannschaft von Trainer Laszlo Hollosy nach der ersten Meisterschaft der Klubgeschichte. „Wir können nun das i-Tüpfelchen einfach noch draufsetzen, weil niemand von uns, von den Fans oder wer auch immer, hätte damit gerechnet, dass wir so weit kommen“, sagte Mittelblockerin Laura Berger dem MDR Thüringen Journal.

Suhl jagt Double gegen Dresden

Am Mittwoch (19.00 Uhr/Dyn) kann Suhl im ersten Finalduell mit dem Dresdner SC den ersten Schritt in der Best-of-five-Serie Richtung Double machen. Wie die Mannschaft von Trainer Alexander Waibl zu bezwingen ist, weiß man in Suhl. Auf dem Weg zum zweiten Pokalerfolg der Vereinshistorie hatte sich das Team um Kapitänin Roosa Laakkonen im Halbfinale gegen Dresden durchgesetzt. In der Liga (VBL) gab es hingegen zwei 2:3-Niederlagen.

Dresden zollt Suhl großen Respekt

Beim sechsmaligen deutschen Meister ist der Respekt vor den Suhlerinnen, die zum ersten Mal überhaupt im Finale stehen, jedenfalls groß. Das Team habe sich in den vergangenen Jahren „extrem entwickelt“, sagte Waibl dem MDR: „Das wird heiß, das wird spannend. Wir haben schon dreimal gegen sie gespielt in dieser Saison, es waren immer fünf Sätze.“

Suhl feiert starke Playoff-Saison