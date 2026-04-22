Volleyball: Schwerin verpflichtet Diagonalangreiferin Robinson

SID 22.04.2026 • 10:24 Uhr Der SSC Palmberg Schwerin hat für die kommende Saison die US-Amerikanerin Devyn Robinson unter Vertrag genommen. Die Norddeutschen haben in dieser Saison keine Chance mehr, den Titel in der Bundesliga zu verteidigen.

Der letztjährige Volleyball-Meister SSC Palmberg Schwerin hat für die kommende Saison die US-Amerikanerin Devyn Robinson verpflichtet. Die Diagonalangreiferin wechselt vom ungarischen Erstligisten MBH-Bekescsabai RSE nach Schwerin. Das teilte der Klub am Mittwoch mit.

Trainer Felix Koslowski sieht in der 22-Jährigen eine Verstärkung für die Diagonalposition: „Sie hat uns besonders mit ihrer kämpferischen Einstellung und ihrer Durchschlagskraft im Angriff überzeugt.“

Volleyball: Grozer verlässt Schwerin

Die aus Ankeny im US-Bundesstaat Iowa stammende Robinson spielte zuvor unter anderem für San Diego Mojo, Grand Rapids Rise sowie Nea Salamina Famagusta VC. Ihre Ausbildung erhielt sie an der University of Wisconsin.

Der Kader des deutschen Meisters war bereits vor der Verpflichtung von Robinson weitgehend stabil. Abgesehen vom Abgang von Nationalspielerin Leana Grozer, Tochter von Volleyball-Ikone Georg Grozer, bleibt der Stamm zusammen. Ihr Wechsel wurde nach dem Play-off-Halbfinal-Aus gegen den VfB Suhl und der verpassten Titelverteidigung bekannt.