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Volleyball: Suhl überrollt Dresden – Double in Sicht

Suhl gewinnt Auftakt gegen Dresden

Die Thüringerinnen sind nur noch zwei Siege vom Gewinn des Doubles entfernt.
Suhl gewinnt Auftakt
Suhl gewinnt Auftakt
© picture-alliance/SID/Eibner-Pressefoto
SID
Die Thüringerinnen sind nur noch zwei Siege vom Gewinn des Doubles entfernt.

Die Volleyballerinnen von Bundesligist VfB Suhl haben einen perfekten Start in die Finalserie gegen den Dresdner SC hingelegt und träumen vom Gewinn des Doubles.

Der Pokalsieger gewann am Mittwochabend 3:0 (25:22, 25:22, 25:16) gegen die Sächsinnen und ist nur noch zwei Siege von seinem ersten Meistertitel entfernt. Spiel zwei in der Best-of-five-Serie findet am Samstag (19.00 Uhr/Dyn) beim sechsmaligen Meister Dresden statt.

Suhl glänzt in Playoffs und Pokal

Als Tabellenzweiter hatte sich Suhl für die Playoffs qualifiziert und dann unter anderem für das Halbfinal-Aus des Titelverteidigers SSC Palmberg Schwerin gesorgt. Unabhängig vom Ausgang der Meisterschaft ist Suhl aber schon jetzt mehr als zufrieden mit dem Saisonverlauf. Ende Februar hatten sich die Thüringerinnen in Mannheim zum zweiten Mal den DVV-Pokal gesichert.

„Wir können nun das i-Tüpfelchen einfach noch draufsetzen“, hatte Suhls Mittelblockerin Laura Berger vor dem ersten Duell mit Dresden dem MDR Thüringen Journal gesagt, „weil niemand von uns, von den Fans oder wer auch immer, hätte damit gerechnet, dass wir so weit kommen.“

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