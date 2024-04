Vilsbiburg zieht sich aus Volleyball-Bundesliga zurück

Die Roten Raben Vilsbiburg ziehen sich zu der kommenden Saison aus dem Spielbetrieb der Volleyball-Bundesliga (VBL) zurück. Wie der Verein am Dienstag bekannt gab, werden die Bayern für die Spielzeit 2024/25 keinen Lizenzantrag stellen. Den Verantwortlichen sei es nicht möglich gewesen, "weiterhin den erforderlichen finanziellen Rahmen für einen geregelten, perspektivisch erfolgreichen Spielbetrieb mit sportlich konkurrenzfähigem Kader in der höchsten deutschen Spielklasse zu organisieren".

Seit 2001 spielten die Roten Raben ununterbrochen in der ersten Liga, 2008 und 2010 gewannen sie jeweils den Meistertitel. In der aktuellen Saison war Vilsbiburg Ende März im Viertelfinale der Play-offs am SSC Palmberg Schwerin gescheitert.