Volleyball-Titelkampf: "Alles steht auf dem Spiel"

Der Serienchampion Berlin Recycling Volleys will nach der erfolgreichen Aufholjagd im Rekordmeisterschaftskampf der Volleyball-Bundesliga nichts mehr anbrennen lassen. "Wir haben vor, den gesamten Tank zu leeren und alles zu geben", sagte Mittelblocker Nehemiah Mote am Dyn-Mikrofon nach dem Fünfsatz-Krimi gegen den VfB Friedrichshafen.

Mit 3:2 setzte sich der Titelverteidiger am Dienstagabend beim Dauerrivalen durch und glich durch den Erfolg in der best-of-five-Serie aus (2:2). Die Entscheidung fällt nun am Sonntag (16.00 Uhr) in der Berliner Max-Schmeling-Halle, der Sieger sichert sich mit dem 14. Titel den Status als alleiniger Rekordchampion. Derzeit stehen Friedrichshafen und Berlin bei jeweils 13 Titeln.