BR Volleys schnappen US-Offensiv-Power Ryan Barnett – Kader steht

Wie der Serienmeister am Mittwoch bekannt gab, kommt der 23 Jahre alte Außenangreifer Ryan Barnett von der Pepperdine University im US-Bundesstaat Kalifornien nach Berlin.

Barnett erhält große Chance bei BR

Barnett sei „sehr ehrgeizig und bringt alles mit, vor allem Qualitäten in der Offensive“, sagte Kaweh Niroomand, Geschäftsführer der BR Volleys: „Ryan bekommt bei uns jetzt eine große Chance, aber es ist sein erstes Jahr in Europa und man muss sicher ein bisschen Geduld haben. Wir trauen ihm zu, ein wertvoller Teil des Teams zu werden.“