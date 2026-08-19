BR Volleys schnappen US-Offensiv-Power Ryan Barnett – Kader steht

Die Berlin Recycling Volleys haben ihren 14-köpfigen Kader für die kommende Saison in der Volleyball Bundesliga (VBL) komplettiert.
BR Volleys verpflichten Barnett
Ryan Barnett wechselt zu den Berlin Recycling Volleys. Der 23-Jährige kommt direkt vom College.
Barnett wechselt nach Berlin
© NCAA/NCAA
Wie der Serienmeister am Mittwoch bekannt gab, kommt der 23 Jahre alte Außenangreifer Ryan Barnett von der Pepperdine University im US-Bundesstaat Kalifornien nach Berlin.
Barnett erhält große Chance bei BR
Barnett sei „sehr ehrgeizig und bringt alles mit, vor allem Qualitäten in der Offensive“, sagte Kaweh Niroomand, Geschäftsführer der BR Volleys: „Ryan bekommt bei uns jetzt eine große Chance, aber es ist sein erstes Jahr in Europa und man muss sicher ein bisschen Geduld haben. Wir trauen ihm zu, ein wertvoller Teil des Teams zu werden.“