Volleyball-EM: Deutschland im Achtelfinale gegen Niederlande auf SPORT1

Die deutsche Auswahl hat an den Nachbarn gute Erinnerungen. Sowohl in der Nations League als auch in der Qualifikation für Olympia in Tokio konnte man die Niederlande zweimal bezwingen. “Ich denke, auf beiden Seiten spielen die Duelle noch eine Rolle in den Köpfen”, erklärte DVV-Kapitänin Jennifer Janiska im Gespräch mit SPORT1.