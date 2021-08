Volleyball-EM, Frauen: Deutschland unterliegt Polen zum Auftakt

Der DVV-Auswahl bleibt kaum Zeit zur Analyse. Schon am Freitagnachmittag (16.30 Uhr/Sport1) wartet in der Staffel B der zweite Gegner Tschechien. Nach einem Ruhetag folgen die übrigen Gruppenspiele gegen Gastgeber Bulgarien (Sonntag), Griechenland (Dienstag) und Spanien (Mittwoch). Das Turnier wird neben Bulgarien in Kroatien, Rumänien und Serbien ausgetragen.