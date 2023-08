Auch ohne Orthmann: Volleyballerinnen weiter auf Kurs

Die deutschen Volleyballerinnen bleiben auch ohne ihre verletzte Topspielerin Hanna Orthmann bei der Heim-EM ungeschlagen und nehmen Kurs in Richtung Achtelfinale. Die Mannschaft von Bundestrainer Vital Heynen gewann am Samstag mit 3:1 (25:13, 25:22, 12:25, 25:14) gegen Aserbaidschan und feierte im ausverkauften Düsseldorfer Castello den zweiten Sieg im zweiten Spiel.

Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) springt mit der maximalen Ausbeute von sechs Punkten zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze der Gruppe C. Mit einem Sieg am Montag gegen Schweden (20.00 Uhr/Sportdeutschland.TV) winkt der vorzeitige Einzug in die K.o.-Runde.