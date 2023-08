Volleyballerinnen starten mit Sieg in Heim-EM - Verletzungssorgen um DVV-Star

Die deutschen Volleyballerinnen sind erfolgreich in die Heim-EM gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Vital Heynen bezwang am Donnerstag vor 1256 Zuschauern im Düsseldorfer Castello Griechenland erwartungsgemäß mit 3:0 (25:19, 25:21, 29:27).

Bereits am Samstag geht es an gleicher Stelle gegen Aserbaidschan weiter (20.00 Uhr), die weiteren Gegner in der Vorrunde sind Schweden, Tschechien und die Türkei.