Volleyball-EM: Deutschland-Frauen nach erster Niederlage enttäuscht

Doch trotz aller Enttäuschung haben die deutschen Volleyballerinnen kaum Zeit, um Trübsal zu blasen: Bereits am Dienstag (20.00 Uhr) kann der Co-Gastgeber gegen Tschechien den vorzeitigen Einzug in das Achtelfinale nachholen. „Wir wissen, was wir können. Das müssen wir schnell wieder in den Kopf bekommen“, sagte Stigrot.