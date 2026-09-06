Gastgeber Türkei ist zum zweiten Mal Volleyball-Europameister bei den Frauen.
Türkei verteidigt EM-Titel
Die EM-Gastgeberinnen schlagen Weltmeister Italien im Finale. Platz drei geht an Serbien.
Die Titelverteidigerinnen, die im Viertelfinale die deutsche Mannschaft ausgeschaltet hatten, gewannen das Endspiel gegen Weltmeister Italien in Istanbul nach hartem Kampf mit 3:2 (16:25, 25:22, 12:25, 25:21, 15:10).
Türkei gelingt WM-Revanche
Damit gelang den Türkinnen auch die Revanche für das verlorene WM-Finale ein Jahr zuvor.
Platz drei ging an Serbien. Der EM-Zweite von 2023, der zuletzt viermal in Folge das Finale erreicht hatte, bezwang Polen mit 3:1 (25:21, 25:19, 15:25, 25:18). Deutschland war im Viertelfinale mit 1:3 an der Türkei gescheitert.