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Türkei verteidigt EM-Titel

Türkei verteidigt EM-Titel

Die EM-Gastgeberinnen schlagen Weltmeister Italien im Finale. Platz drei geht an Serbien.
Die deutschen Frauen verlieren bei der Volleyball-EM das Spiel um Platz 5: Gegen die Türkei muss man sich mit 1-3 geschlagen geben.
SID
Die EM-Gastgeberinnen schlagen Weltmeister Italien im Finale. Platz drei geht an Serbien.

Gastgeber Türkei ist zum zweiten Mal Volleyball-Europameister bei den Frauen.

Die Titelverteidigerinnen, die im Viertelfinale die deutsche Mannschaft ausgeschaltet hatten, gewannen das Endspiel gegen Weltmeister Italien in Istanbul nach hartem Kampf mit 3:2 (16:25, 25:22, 12:25, 25:21, 15:10).

Türkei gelingt WM-Revanche

Damit gelang den Türkinnen auch die Revanche für das verlorene WM-Finale ein Jahr zuvor.

Platz drei ging an Serbien. Der EM-Zweite von 2023, der zuletzt viermal in Folge das Finale erreicht hatte, bezwang Polen mit 3:1 (25:21, 25:19, 15:25, 25:18). Deutschland war im Viertelfinale mit 1:3 an der Türkei gescheitert.

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