Türkei verteidigt EM-Titel

SID 06.09.2026 • 20:25 Uhr Die EM-Gastgeberinnen schlagen Weltmeister Italien im Finale. Platz drei geht an Serbien.

Gastgeber Türkei ist zum zweiten Mal Volleyball-Europameister bei den Frauen.

Die Titelverteidigerinnen, die im Viertelfinale die deutsche Mannschaft ausgeschaltet hatten, gewannen das Endspiel gegen Weltmeister Italien in Istanbul nach hartem Kampf mit 3:2 (16:25, 25:22, 12:25, 25:21, 15:10).

Türkei gelingt WM-Revanche

Damit gelang den Türkinnen auch die Revanche für das verlorene WM-Finale ein Jahr zuvor.