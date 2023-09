Nach Krimi gegen Italien: "Volle Attacke auf Holland"

„Adrenalin“, „Gänsehaut“, aber auch eine vergebene Chance: Nach dem Krimi gegen den haushohen Favoriten Italien schwankten die deutschen Volleyballer zwischen Stolz und Enttäuschung.

„An sich können wir schon zufrieden sein mit dem, was wir heute gezeigt haben, aber im Tiebreak gegen Italien, in Italien, vor so einer Kulisse, willst du gewinnen“, sagte Diagonalangreifer Erik Röhrs nach dem 2:3 im letzten EM-Vorrundenspiel.

Vor 5275 Fans in Ancona hatte die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) den Welt- und Europameister am Rande der Niederlage - auch ohne die geschonten Leistungsträger Georg Grozer und Lukas Kampa. Sportlich war die Partie bedeutungslos, das Achtelfinale gegen die Niederlande am Samstag oder Sonntag in Bari stand bereits fest. Selbstvertrauen nimmt die Mannschaft von Bundestrainer Michal Winiarski dennoch mit in die K.o.-Runde - trotz des bitteren 12:15 im entscheidenden Satz.