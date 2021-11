DSV optimistisch: Weltcup-Winter wieder mit Zuschauern

"Aktuell gehen wir davon aus, dass in allen sechs Bundesländern, in denen im kommenden Winter unsere insgesamt 32 Weltcuptage stattfinden, Zuschauer erlaubt sind", sagte Schwarzbach. Je nach Lage, ob 2G- oder 3G-Regelung, rechnet der DSV mindestens mit 70-prozentiger Auslastung der Stadien. In Bayern sollen es mindestens 5000 Zuschauer sein.