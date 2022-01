Snowboard: Deutsches Team tankt Selbstvertrauen

"Im ersten Moment hab' ich mich geärgert, aber am Ende überwiegt definitiv die Freude. Zwei Plätze auf dem Podium in zwei Tagen, das ist megageil", sagte Hochreiter, die am Vortag im letzten Parallel-Riesenslalom vor Peking als Dritte erstmals auf das Podest gefahren war. "Mir bedeutet das auch mit Blick auf Olympia viel, weil mir die Tage gezeigt haben, dass ich in China aufs Podium fahren kann", ergänzte sie.