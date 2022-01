Snowboardcross: Nörl gewinnt Olympia-Generalprobe

Cortina d?Ampezzo (SID) - Snowboardcrosser Martin Nörl ist pünktlich in bester Olympiaform. Der Sportsoldat aus Adlkofen gewann am Samstagabend in Cortina d'Ampezzo die Generalprobe für die Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar) und damit seinen dritten Weltcup in Serie.