Therese Johaug & Langlauf: Was will Norwegen-Star wirklich nach Karriereende?

Im Dagbladet reagierte Johaug auf derlei Spekulationen so: „Natürlich ist es ein Traum, aber mein Gott. Es sind noch drei Jahre. In drei Jahren kann viel passieren. Ich werde keinen Weltcup bestreiten, ohne in Form zu sein, und ich habe nicht vor, in den nächsten Jahren 1200 Stunden zu trainieren.“