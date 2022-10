Wintersport vs. FIFA WM 2022: So leiden die Stars aus Ski Alpin, Biathlon & Rodeln unter Katar

ARD und ZDF standen mit den einzelnen Verbänden ebenfalls im regen Austausch, um Überschneidungen so gering wie möglich zu halten. Zwar erklärte Anke Scholten, die kommissarische Leiterin der ZDF-Hauptredaktion Sport gegenüber dem Schweizer Nachrichtenportal watson, dass sich diese nicht komplett vermeiden lassen werden, aber zumindest die WM-Ruhetage werden für Wintersportereignisse genutzt. „So steht zum Beispiel der Biathlon-Weltcup in Hochfilzen an dem Wochenende auf dem ZDF-Programm, an dem sowohl am Donnerstag, 8. Dezember, als auch am Sonntag, 11. Dezember 2022, WM-Ruhetage sind.“