Rosi Mittermaier: „Vorbild für uns alle“ - Reaktionen aus Sport & Politik auf den Tod der Ski-Legende

In die Geschichtsbücher ging die Ski-Legende, die mit vollem Namen Rosa Katharina Mittermaier-Neureuther heißt, bei den Olympischen Spielen 1976 in Innsbruck ein. Sie gewann sowohl Gold in der Abfahrt als auch im Slalom und legte Silber im Riesenslalom drauf. Nach diesem Erfolg wurde sie „Gold-Rosi“ getauft.