Eiskunstlauf-DM: Nicole Schott läuft siebtem Titel entgegen

In der Männer-Konkurrenz kommt es in der Kür zu einem Duell zwischen dem Berliner Kai Jagoda und Nikita Starostin. Der Dortmunder stürzte bei seinem West-Side-Story-Programm beim dreifachen Axel und geht mit 70,26 Punkten als Verfolger des 22-Jährigen (75,36) in die Entscheidung.