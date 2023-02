Alpine Ski-WM: Der Super G der Männer mit Sander, Baumann und Jocher LIVE im TV, Stream, Ticker

Vom 6. bis zum 19 Februar werden in den beiden französischen Wintersportorten die 47. Alpinen Ski-Weltmeisterschaften ausgetragen. ( So läuft die Ski-WM )

Am Donnerstag steht am vierten Wettkampftag der Super G der Herren in Courchevel auf dem Programm. Ab 11.30 Uhr (hier im LIVETICKER) geht es los.