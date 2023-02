Nordische Ski-WM: So wollen DSV-Stars um Schmd & Geiger für Medaillen sorgen

Nach dem Ruhetag am Montag läuft nun bereits die zweite Hälfte der Titelkämpfe. Und auch hier sind weitere Medaillen für den DSV zu erwarten.

SPORT1 zeigt die größten deutschen Medaillenhoffnungen in der zweiten Woche in Planica.

Skispringen

Die DSV-Adler sind aktuell besonders erfolgsverwöhnt - und haben noch dreimal die Möglichkeit auf weitere Erfolge. Bei den Einzelspringen von der Großschanze der Männer und Frauen sowie dem Männer-Teamwettbewerb wollen Althaus und Co. weiter angreifen.

Andreas Wellinger (27): Am Ruhetag wollte Wellinger nur noch „aus den Sprungklamotten raus“ und einmal kurz vor die Hoteltür gehen. Kraft tanken für die großen Aufgaben vom großen Bakken also.

Andreas Wellinger durfte in Planica bereits über eine Silber- und Bronzemedaille jubeln

In seiner aktuellem Form ist dem WM-Zweiten von der Kleinschanze alles zuzutrauen. „Ich habe nie aufgehört, an mich zu glauben“, sagt Wellinger, der nach seinem Kreuzbandriss und langer Leidenszeit pünktlich zur WM wieder in Topform ist.