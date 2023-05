Biathlon: Dokumenten-Fälschung? Wirbel um russischen Verbandschef Maigourov

Der Grund: In dieser Woche hat ein Gericht in Jekaterinburg den Universitätsabschluss von Präsident Viktor Maigourov für ungültig erklärt. Laut Überzeugung des Gerichts habe der 54-Jährige diesen gefälscht. Nicht zum ersten Mal wird dem früheren Biathleten ein Diplom im Nachhinein aberkannt.

Biathlon-Präsident ist ein Wiederholungstäter

Während seiner Aktivenzeit feierte Maigourov drei WM-Titel. In der Staffel holte er 1996 in Ruhpolding und 2000 in Lahti Gold. Zudem lief er 1997 in Osrblie in der Verfolgung ganz oben aufs Treppchen. Zudem gewann er noch drei Bronzemedaillen bei Olympischen Spielen.