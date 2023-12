Deutsches Skisprung-Märchen! Erster Weltcup-Sieg mit 33 Jahren - Wellinger stürzt im 2. Durchgang ab

Paschke war beim Saisonauftakt in Ruka erstmals überhaupt auf ein Weltcup-Podest gesprungen und wurde in jedem der bisherigen sieben Saisonspringen mindestens Achter.

Eine Woche nach dem Doppelpack von Karl Geiger beim Heimspiel in Klingenthal setzen sich die deutschen Festspiele damit fort. Drei Einzelsiege in Serie hatten die DSV-Adler zuletzt im Winter 2017/18 gefeiert, damals gewannen Richard Freitag und Andreas Wellinger in Nischni Tagil sowie Freitag in Titisee-Neustadt.