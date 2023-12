Skicrosserin Maier völlig fit: "Mich zwickt's nirgends"

Neun Monate nach einer Operation am Knie ist Skicrosserin Daniela Maier für den Weltcup-Auftakt in Val Thorens bereit. "Ich bin gesund und munter. Mich zwickt's nirgends, mein Knie ist stark", sagte die Olympiadritte, sie sei "ready für die Saison. Ich freue mich mega auf den Auftakt."

Im März hatte sich die 27-Jährige unters Messer begeben müssen, ihre Saison war damit vorzeitig beendet. Am linken Knie wurde ein Knorpelstück entfernt und der restlichen Knorpel geglättet. "Meine Verletzung habe ich über den Sommer auskuriert, was mir sehr wichtig war", so Maier, "das hat gut funktioniert. Das Vertrauen in den Körper ist voll und ganz da, und deswegen will ich gleich von Anfang an angreifen."