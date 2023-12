Wintersport: Bewegende Eis-Rückkehr nach Amputationsdrama!

Vor gut zehn Monaten rang Roman Kostomarow einen aussichtslos scheinenden Kampf mit dem Tod. Nach mehreren Amputationen sucht der ehemalige Eiskunstläufer, der bei den Olympischen Spielen 2006 die Goldmedaille im Eistanz gewann, nun seinen Weg zurück in eine Form der Normalität.

Dabei hat der Russe einen wichtigen Schritt gemacht. Auf Instagram postete der 46-Jährige nun ein Video, das ihn wieder auf dem Eis zeigt. „ICH WAR AUF DEM EIS!!!“, schrieb Kostomarow in Großbuchstaben. Es waren seine ersten Schritte auf dem Eis seit seiner Leidenszeit, wie er bestätigte. Begleitet wurde er dabei nur von seinen Eltern und einem Kamerateam.

Dieses sammelt Material für einen Film über Kostomarows Schicksal. „Alles wird gründlich dokumentiert vom Filmteam, das Oksana (seine Ehefrau, Anm. d. Red.) und mich jeden Tag begleitet.“ Am 8. März soll die Dokumentation ihre Premiere feiern.

Kostomarow lässt Fans an seinem Leben teilhaben

Es ist nicht das erste Mal, dass der Mann aus Moskau seine Follower an seinem neuen Leben teilhaben lässt. Im Juni postete er das erste Video, dass ihn auf einem Hometrainer zeigt.

Kostomarow verausgabte sich, zwinkerte den Zuschauern am Ende sogar zu, machte in dem dazugestellten Text aber keinen Hehl daraus, dass seine Genesung ihm weiter viel abverlangt: „Es ist alles nicht einfach ... weder moralisch noch körperlich ... um es milde auszudrücken. Aber lasst uns weitergehen.“

In seiner Karriere als Eistänzer gewann Kostomarow neben olympischem Gold zwei WM-Titel und wurde dreimal Europameister. Seine Erfolge feierte er mit Tatjana Navka, den größten davon 2006 in Turin, wo das Paar zu Olympia-Gold lief, mit einer Kür zu den Klängen von George Bizets „Carmen“ - wie Kathi Witt 1988 bei ihrem Sieg in Calgary.