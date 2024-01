Biathlon in Antholz 2024 live im TV und Livestream: DSV-Stars im Massenstart gefordert

Die deutschen Biathleten und Biathletinnen wollen bei der WM-Generalprobe in Antholz Selbstvertrauen tanken. Seit dem 18. Januar geht es im Weltcup zur Sache. Anders als zuletzt in Oberhof und Ruhpolding gab es in Antholz keinen Sprint und keine Verfolgung.

Am Sonntag steht zum Abschluss der Massenstart an. Die Männer legen um 12.30 Uhr los, die Frauen machen das Weltcup-Wochenende um 14.45 Uhr rund.

So sehen Sie Biathlon in Antholz live im TV & Livestream

Kühn jubelt über Rang drei - Voigt verpasst Podium

Am Donnerstag eröffneten die Männer die Wettbewerbe in Antholz: Johannes Kühn fuhr überraschend auf Rang drei des Einzels, Sieger in Antholz wurde der Norweger Johannes Thinges Boe. Ersatzmann Danilo Riethmüller, der kurzfristig Philipp Horn in Italien ersetzen musste, fuhr nach einer beeindruckenden Leistung auf Rang sieben vor.