Deutsche Mixed-Staffel enttäuscht in Antholz

Nach dem Sieg im Single-Mixed hat die Biathlon-Auswahl des Deutschen Skiverbandes (DSV) in der Mixed-Staffel beim Weltcup in Antholz (Italien) nicht überzeugen können. Für Janina Hettich-Walz, Sophia Schneider, Johannes Kühn und Benedikt Doll reichte es nach einer fehlerhaften Vorstellung nur zu Platz acht (2+12/+3:15,2). Zuvor hatten Justus Strelow und Vanessa Voigt im Single-Mixed gewonnen.

Schon von Beginn an lief es für Deutschland nicht nach Plan. Startläuferin Hettich-Walz musste beim zweiten Schießen doppelt nachladen und übergab auf Platz vier an Schneider, die ebenfalls nicht alle Scheiben traf. "Das war heute echt ein hartes Rennen. Man musste von Anfang an am Anschlag laufen", sagte Schneider nach ihrem Wechsel in der ARD.