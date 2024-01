Horror-Sturz auf der Streif: Neue Informationen bekannt

Der spektakuläre Abflug von Barnabas Szollos war der Schock-Moment beim Training am Mittwoch auf der legendären Streif . Die Bilder, wie der Israeli bei 120 km/h seinen Helm verlor, ehe er in den Fangzaun krachte, ließen nichts Gutes verheißen. Nun konnte der Internationale Skiverband (FIS) aber zumindest ein klein wenig Entwarnung geben.

„Das Training von Barnabas Szollos auf der Streif endete abrupt, nachdem er nur wenige Sekunden nach seinem Start einen schweren Sturz erlitt. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus in Innsbruck geflogen, wo die Ärzte eine Gehirnerschütterung, mehrere Brüche im Kiefer und Gesicht sowie einige Prellungen am Körper diagnostizierten“, so die offizielle Mitteilung, die immerhin auch positive Neuigkeiten bereithielt.