Nach Horror-Sturz! Ski-Boss verrät Diagnose von Shiffrin

Shiffrin und Kilde gemeinsam in der Reha

Zuvor hatte die 28-Jährige sich offenbar schon in Levi eine kleine Blessur am Knie zugezogen. Im Moment befindet sie sich zusammen mit ihren Lebensgefährten Aleksander Aamodt Kilde, der ebenfalls schwer gestürzt war, in der Reha in Innsbruck.