Skispringen: Wellinger glänzt bei WM-Generalprobe

Zum Abschluss der PolSKI-Tour in der polnischen Schanzenhochburg flog Wellinger beim Sieg seines Dauerrivalen Stefan Kraft nach einer fulminanten Aufholjagd im zweiten Durchgang von Platz sechs auf zwei. Damit landete er zum bereits achten Mal in dieser Saison auf dem Podest: eine glänzende Generalprobe für den zweiten Saisonhöhepunkt ab Donnerstag in Bad Mitterndorf.

„Da will ich meine besten Flüge machen, so wie im zweiten Durchgang hier“, sagte der 28 Jahre alte Ruhpoldinger in der ARD : „Am Kulm haben wir noch einmal hundert Meter mehr Flug, da kann ich meine Stärken ausspielen.“

Kraft wird zum alleinigen Rekordhalter

Am Kulm steht am Donnerstag die Qualifikation an, es folgen am Freitag und Samstag vier Einzel-Durchgänge sowie am Sonntag die Team-Entscheidung. Letzter deutscher Weltmeister war 2020 in Planica Karl Geiger. Wellinger, zweimal „Vize“ mit dem deutschen Team, könnte ihm nun nachfolgen - muss dafür aber aber an seinem Kumpel Kraft vorbei.