"Nie wieder schmerzfrei" - Lindsey Vonn macht nach Ski-Karriere emotionales Geständnis

Rund fünf Jahre ist es her, dass Lindsey Vonn ihre Ski-Karriere beendet hat. Eine Karriere, die für die US-Amerikanerin nicht ohne Folge geblieben ist. „Ich werde in meinem Leben nie wieder schmerzfrei sein“, erklärte die 39-Jährige im Interview mit der SportBild .

Und weiter: „Ich werde aber besser darin, damit umzugehen. In meinem rechten Knie stößt Knochen auf Knochen. Ich hatte alle zwölf bis 14 Monate Operationen, damit ich weiter funktionieren kann. Ich muss eine bessere, langfristige Lösung finden.“

Diese soll es in Form eines künstlichen Kniegelenks geben. „Aktuell prüfe ich, wann und wo ich das mache - und welche Art von Gelenkersatz. Alles ist ziemlich kompliziert. Die Operation kommt wohl in den nächsten sechs Monaten“, so die einstige Top-Sportlerin weiter.