Shiffrin-Comeback am Wochenende? US-Verband macht Hoffnung

Fans fiebern dem Weltcup-Comeback von Mikaela Shiffrin bereits entgegen - und der US-Verband macht ihnen Mut. Demnach sei es „realistisch“, dass die Rekord-Weltcupsiegerin im schwedischen Are beim anstehenden Slalom (Sonntag, 10. März) ihr Comeback geben wird.

Anders verhalte sich das jedoch beim Riesenslalom-Rennen am Samstag, welches „infrage steht“. In den kommenden Tagen soll noch ein Update erfolgen.

Es wäre eine Rückkehr nach einer mehr als vierwöchigen Pause. Ende Januar war die 28-Jährige in Italien bei der ersten Abfahrt in Cortina d‘Ampezzo schwer gestürzt. Wegen einer dadurch entstandenen Innenbandverletzung im linken Knie musste sich in der Folge pausieren.