Tränen-Rücktritt von deutschem Eis-Star - mit 25!

„Ich bin unglaublich dankbar für alles, was ich in meiner Karriere erlebt habe. Es war eine intensive, aber auch sehr schöne Zeit“, sagte Seidel während der Sportlergala in ihrer Heimstadt Dresden: „Besonders bedanken möchte ich mich bei meiner Familie, meinen Trainerinnen und Trainern und meinen Partnern und Sponsoren. Ohne diese großartige Unterstützung wäre ich nicht so weit gekommen.“