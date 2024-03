Skispringen: Das neue große Sorgenkind der DSV-Adler

Skisprung-Star Karl Geiger ist derzeit völlig außer Form - und könnte wohl bald die Konsequenzen seiner Formschwäche zu spüren bekommen.

Wie Bundestrainer Stefan Horngacher am Rande des Weltcup-Skispringens in Oslo verlauten ließ, ist zumindest eine Rückkehr von Markus Eisenbichler ein Thema. „Er ist eine Option“, erklärte der Bundestrainer vielsagend über den sechsmaligen Weltmeister, der sich zuletzt im zweitklassigen Continental Cup in starker Form präsentierte.

Am Sonntag gewann der 32-Jährige den zweiten Wettbewerb in Finnland, nachdem er schon tags zuvor als Zweiter überzeugt hatte. Vorhergegangen waren bereits der Sieg in Iron Mountain (USA) vor zwei Wochen.

Geiger verpasst wieder den zweiten Durchgang

Geiger belegte im zweiten Springen in Oslo nur den 35. Rang und schied damit zum dritten Mal in Serie im ersten Durchgang aus. „Im Moment ist es einfach mühsam“, meinte Geiger hinterher: „Es hilft nur, immer weiterzumachen.“

Ob der fünfmalige Weltmeister allerdings das „Opfer“ von Eisenbichler wird, steht in den Sternen. Schließlich präsentierte sich sein Kollege Stephan Leyhe zuletzt ebenfalls schwach.