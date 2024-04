Trainer-Streit bei Norwegens Skispringer eskaliert

Die Lage spitzt sich weiter zu: Eigentlich würden sich die norwegischen Skispringer am liebsten sofort von ihrem Trainer Alexander Stöckl trennen. Anfang des Jahres hatten die Athleten den Rauswurf des Trainers gefordert , doch passiert ist seitdem nichts. Der Trainer ist immer noch im Amt, aber nicht mehr an der Schanze.

Sowohl die Athleten des A-Teams als auch des B-Teams hatten im Februar unabhängig voneinander einen Brief verfasst, in dem sie den Rücktritt von ihrem Trainer fordern und die Menschenführung von Stöckl kritisieren - sogar von Mobbing ist die Rede. Dieser möchte aber gerne weitermachen. Seitdem wird die Situation intern aufgearbeitet - ohne den österreichischen Trainer. Der war auch bei den letzten Wettkämpfen nicht mehr an der Schanze.