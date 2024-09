Deutscher Biathlon-Star deutet Karriere-Ende an!

Auf Johannes Kühn kommen in der anstehenden Biathlon-Saison eine paar ganz besondere Aufgaben zu. Der 32-Jährige ist nach dem Rücktritt von Benedikt Doll nicht nur der dienstälteste DSV-Athlet. Als bester deutscher Skijäger im vergangenen Weltcup sind die Erwartungen an Kühn auch dementsprechend hoch.

So gilt es, im deutschen Team den Abschied von Doll bestmöglich zu kompensieren. „Es ist nicht unser Ansatz, Benni eins zu eins zu ersetzen. Wir lösen das im Kollektiv. Unser Team besteht aus vielen erfahrenen Athleten, die in einem ähnlichen Alter sind. Da hat jeder seine Meinung und bringt diese auch ein. Das gilt natürlich auch für mich. Ich übernehme gerne Verantwortung und versuche immer, das Bestmögliche für das Team herauszuholen“, beschreibt der Biathlet im Interview mit chiemgau24.de die neue Hierarchie im deutschen Männer-Team .

Kühn: Erst Olympische Spiele und dann Karriere-Ende?

So hat Kühn nicht nur die kommende Weltcup-Saison, die am 30. November in Kontiolahti beginnt, im Visier. Sein großes Ziel sind die Olympischen Spiele 2026 in Turin. „Ich war bei zwei Spielen dabei, olympisches Flair ist in Pyeongchang und Peking aber nur bedingt aufgekommen. Daher hat Olympia im Alpenraum einen großen Reiz für mich. Wenn ich gesund bleibe und mich intern qualifiziere, will ich das noch erleben. Danach geht es höchstens noch eine Saison weiter, das werde ich aber dann entscheiden“, richtet Kühn bereits den Blick auf ein mögliches Karriere-Ende.