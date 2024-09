Biathlon-Revolution: "Man wird Zuschauer verlieren!"

Die besten Biathleten müssen bei den Individualrennen in der kommenden Saison später als bislang üblich starten. Das sorgt bei den Stars der Szene für mächtig Wirbel.

Die Reaktion der Top-Stars der Biathlon -Szene ließ nicht lange auf sich warten. Nur einen Tag, nachdem der Weltverband IBU seine umstrittene Regeländerung beschlossen hatte , formierte sich der Widerstand von Johannes Thingnes Bö und Co.

Der norwegische Biathlet äußerte Bedenken, dass die Regeländerung das Gegenteil des Beabsichtigten bewirken könnte. „Wenn die Leute auf Biathlon umschalten und nichts von den Besten sehen, werden sie den Sender wechseln und man wird Zuschauer verlieren. Niemand will 40 Minuten vor dem Liegendschießen der Spitzenathleten zuschauen“, sagte Bö gegenbüer TV2 .

Biathlon: Stärkste starten später

Denn ab sofort müssen die besten Biathleten bei den Individualrennen in der kommenden Saison später als bislang üblich starten. Wie der Weltverband IBU vor seinem ordentlichen Kongress in Belgrad mitteilte, werden die besten 15 Athleten der Weltcup-Gesamtwertung künftig in Sprint und Einzel mit einer Startnummer zwischen 46 und 75 loslaufen. Bislang hatten diese Topathleten ihre Startgruppe frei wählen dürfen, meist entschieden sie sich aus Angst vor nachlassender Strecke für eine sehr niedrige Nummer.