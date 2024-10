Nächste faustdicke Wintersport-Überraschung?

Fährt Ski-Superstar Henrik Kristoffersen bald für Österreich? Der Norweger lässt in einem Interview aufhorchen und scheint einem Wechsel in die Alpenrepublik nicht abgeneigt zu sein.

Fährt Ski-Superstar Henrik Kristoffersen bald für Österreich? Der Norweger lässt in einem Interview aufhorchen und scheint einem Wechsel in die Alpenrepublik nicht abgeneigt zu sein.

Wie der Norweger Henrik Kristoffersen bei „Sport & Talk aus dem Hangar-7″ auf ServusTV erklärte, könne sich der 30-Jährige durchaus vorstellen, in Zukunft für Österreich an den Start zu gehen. „Wenn ich einen Doppelpass bekomme, dann sage ich bitte, gerne!“, sagte der Slalom-Weltmeister von 2023.

Kristoffersen gehört zu den größten Stars im alpinen Weltcup, neben dem WM-Titel 2023 gewann der Technik-Spezialist bereits 2019 den WM-Titel im Riesenslalom, bei den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi holte er Bronze im Slalom. In der vergangenen Saison hatte der Norweger mit vielen Rückschlägen zu kämpfen. In 20 Weltcup-Rennen fuhr er nur drei Mal auf das Podium, ein Sieg blieb ihm verwehrt.