"Hä, wieso?" Neue Regel frustriert deutsche Skispringer

„Ganz ehrlich: Ich finde total bescheuert, was sich die FIS da wieder hat einfallen lassen.“ Eine neue Regel sorgt vor dem Saisonstart bei den deutschen Skispringern für Unmut.

„Ganz ehrlich: Ich finde total bescheuert, was sich die FIS da wieder hat einfallen lassen.“ Eine neue Regel sorgt vor dem Saisonstart bei den deutschen Skispringern für Unmut.

Markus Eisenbichler ist „genervt“, Karl Geiger wähnt sich „beim Dressurreiten“, selbst der so besonnene Bundestrainer Stefan Horngacher runzelt die Stirn: Eine neue Regel sorgt vor dem Saisonstart am Freitag für mächtig Stunk im Skisprung-Zirkus.

„Weil ich die Geduld verliere“

„Ganz ehrlich: Ich finde total bescheuert, was sich die FIS da wieder hat einfallen lassen. Da kann ich auch nicht mehr still sein, weil ich einfach die Geduld verliere“, sagt der siebenmalige Weltmeister Eisenbichler. Zimmerkollege Geiger hatte die neue Regel zunächst gar nicht mitbekommen. „Das wurde in irgendeinem Kämmerchen beschlossen. Du stehst dann da und denkst: ‚Hä, wieso?‘“.