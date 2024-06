Wellinger im Interview: "War schon neidisch" - braucht es mehr Innovationen im Skispringen?

Skispringer Andreas Wellinger kann auf eine starke Saison zurückblicken. Der Bayer wurde Dritter im Gesamtweltcup und schaffte es auf Platz zwei der Vierschanzentournee. Bei der WM am Kulm holte er Silber im Einzel und Bronze mit dem Team.

Im exklusiven SPORT1 -Interview im Rahmen des Wings for Life World Run spricht Wellinger über die vergangene Saison, Zukunftsaussichten im Skisport und sein großes Hobby Surfen. Außerdem äußert er sich zum vermeintlichen Skiflug-Weltrekord von Ryoyu Kobayashi .

SPORT1: Sie haben Platz drei im Gesamtweltcup erreicht. Lautet das Ziel in der kommenden Saison dann Gesamtweltcup-Sieg?

Wellinger: Man muss sich immer mehr vornehmen. Es ist mir auf jeden Fall schon mal gelungen, dass ich von Anfang bis Ende der Saison gesprungen bin. Das werde ich mir wieder vornehmen. Wenn mir das gelingt, dann ist es definitiv wieder möglich, da vorn mitzuspringen. Aber Wünschen allein funktioniert nicht. Ich habe vor zwei Wochen wieder mit dem Training begonnen und es gibt einige Bausteine und kleine Puzzleteile, bei denen noch Optimierungsbedarf ist. Die werde ich mir im nächsten halben Jahr vornehmen und dann ist das Ziel, wieder ordentlich in die Saison zu starten.

Wellinger: „Dafür bin ich viel zu schlecht“

SPORT1: Was sind die Bausteine konkret?

Wellinger: In der Symmetrie gibt es ein bisschen Luft nach oben. Ich habe nach dem Absprung oft leichte Verdrehungen drin, die mich gern mal paar Meter kosten.

SPORT1: Sie haben zuletzt Urlaub in Sri Lanka gemacht. Brauchen Sie das Reisen als Ausgleich?

Wellinger: Ich reise sehr gern. Das ist einfach Abwechslung. Wir haben einen langen Winter und da will man einfach in die Wärme. Es war eine coole Mischung aus der Natur, den Menschen und dem Essen in Sri Lanka. Auch das Surfen hat da sehr gut funktioniert.