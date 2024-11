Saisonstart im Skeleton: Viel Optimismus und keine Bobfahrer

Raus aus dem Schatten der Bobfahrer: Olympiasieger Christopher Grotheer und das deutsche Skeleton-Team bekommen zum Auftakt des WM-Jahres die ungeteilte Aufmerksamkeit. "Ich finde es ganz cool, mal ein Rennen an einem Wochenende zu haben", sagte Bundestrainer Christian Baude auf einer BSD-Pressekonferenz vor dem Saisonstart: "Das ist was Schönes für uns und für unsere Sportler. Ich würde mir wünschen, dass wir in Zukunft öfter in den Genuss kommen werden."

Normalerweise reisen die Skeletonis gemeinsam mit den Bobfahrern von Eiskanal zu Eiskanal, doch die großen Schlitten starten erst am 1. Dezember in Altenberg. Die Skeleton-Weltcups finden normalerweise Donnerstags und Freitags statt, das Wochenende gehört dann den Bob-Piloten.

Zum Saisonauftakt in Fernost ist nun alles anders. Auf der südkoreanischen Olympiabahn von Pyeongchang stürzen sich die Frauen am Samstag um 8.00 Uhr (MEZ) in die Eisrinne, um 12.00 Uhr folgen die Männer. Am Sonntag wiederholt sich das Prozedere. Eine Woche darauf findet das dritte Saisonrennen in Peking statt, ehe es im sächsischen Altenberg zum Zusammenschluss der beiden Sportarten kommt.