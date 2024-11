Ski-Legenden warnen Vonn: "Lindsey tut mir leid!"

In das gleiche Horn stoßen jetzt die beiden schweizerischen Ex-Weltmeister Sonja Nef und Bruno Kernen, die wie Vonn beide ein künstliches Kniegelenk besitzen und sich so bestens in den ehemaligen Superstar des alpinen Ski-Sports hineinversetzen können. „Ich dachte: So bescheuert kann sie nicht sein“, beschrieb Nef im Schweizer Boulevardblatt Blick ihre Reaktion auf das Vonn-Comeback.