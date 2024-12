"Der ist böse!" Skisprung-Star stürzt schwer

Domen Prevc hat beim Skisprung -Weltcup in Titisee-Neustadt für eine Schrecksekunde gesorgt. Der 25-Jährige beendete seinen Sprung nach 129,5 Metern. Doch kurz nach der Landung verkanteten ihm die Ski und er krachte mit dem Gesicht ungebremst in den Schnee.

Dabei hat Prevc eigentlich beste Erinnerung an die Schanze. Vor acht Jahren stellte er dort mit 148 Metern einen Schanzenrekord auf. Niemand kam bisher an diese Weite heran.

Prevc stürzt nach der Landung

Der ehemalige Weltklasse-Athlet hatte auch eine Erklärung für den Fehler, der zum Sturz führte. „Die Sprünge passen bei ihm nicht so richtig. Dann will man jeden Meter unten rauszögern. Wenn du zu lange in der Flugposition bleibst, kann so etwas schneller passieren“, so Freund.