Grand-Prix-Sieger Hase/Volodin holen Paarlauf-Titel

Pflichtaufgabe gelöst, aber das Publikum diesmal nicht überzeugt: Zwei Wochen nach ihrem Triumph beim Grand-Prix-Finale in Grenoble haben Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin ihren Titel im Paarlauf bei den deutschen Eiskunstlauf-Meisterschaften in Oberstdorf trotz mehrerer Patzer erfolgreich verteidigt.

EM-Dritte Hocke/Kunkel mussten absagen

Ähnlich souverän wie Hase/Volodin fuhren die Eistänzer Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan bereits ihren vierten nationalen Titel in Folge ein. Die Oberstdorfer Lokalmatadoren hatten den Grundstein zu diesem Erfolg bereits am Freitag mit einem ausdrucksstarken Rhythmustanz gelegt und setzten sich nach einem gelungenen Kürtanz ("Phantom der Oper") mit 191,68 Punkten gegen die alten und neuen deutschen Vize-Meister Charise Matthaei/Max Liebers aus Chemnitz (177,68) durch. Rang drei belegten die Berliner Karla-Maria Karl und Kai Hoferichter (163,08).

Nach einem schwachen Kurzprogramm gelang Kristina Isaev in der Frauen-Konkurrenz doch noch eine erfolgreiche Titelverteidigung. Die 23 Jahre alte Mannheimerin steigerte sich in der Kür und zog mit 154,92 Punkten noch an der bis dahin führenden Sarah Pesch (Aschaffenburg) vorbei, die am Ende auf 136,62 Zähler kam. Dritte wurde die Oberstdorferin Anna Grekul (131,36).