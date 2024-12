Schon in Topform? Vonn glänzt als Vorläuferin

SPORT1 15.12.2024 • 11:31 Uhr Lindsey Vonn steht unmittelbar vor der Rückkehr in den Weltcup. Die viermalige Weltcup-Gesamtsiegerin plant eine Teilnahme bei den Rennen in St. Moritz - und ist schon jetzt enorm flott unterwegs. Ihre Leistung als Vorläuferin in Beaver Creek lässt Großes vermuten.

Eine Woche vor dem Comeback von Ski-Star Lindsey Vonn scheint eine Sache klar zu sein: Die Konkurrenz kann sich warm anziehen. Die US-Amerikanerin hat als Vorläuferin im Rahmen der Weltcup-Abfahrt von Beaver Creek offenbar eine ordentliche Duftmarke hinterlassen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Laut Angaben des Blick hat die 40-Jährige die Original-Strecke in einer Zeit von 1:33,16 Minuten absolviert. Die Zeitung aus der Schweiz bezieht sich dabei auf eine vom Sender SRF erfasste Zeit. Zwar war sie damit rund acht Zehntel langsamer als die österreichische Siegerin Cornelia Hütter, die eine 1:32,38 in den Schnee gezaubert hatte, jedoch hätte die Vonn-Zeit für die Top 10 gereicht. Genau genommen wäre die Rückkehrerin auf dem neunten Platz gelandet.

Doch damit nicht genug? Nach ihrem „Trainingslauf“ gab Vonn an, noch mit angezogener Handbremse gefahren zu sein. „Ich habe nicht 100 Prozent gegeben. Die Zeit dafür ist noch nicht gekommen“, wird sie vom Blick zitiert.

FIS-Cup-Punkte auf dem Konto: Vonn-Comeback am kommenden Wochenende

Reif für die 100 Prozent will die langjährige Speed-Dominatorin am kommenden Wochenende (21. und 22. Dezember) sein, wenn in St. Moritz zwei Super-G-Rennen auf dem Programm stehen. Die US-Amerikanerin hat jüngst bestätigt, bei den Wettbewerben am Start zu stehen.

{ "placeholderType": "MREC" }

In Beaver Creek musste sich Vonn noch mit der Rolle als Vorläuferin zufriedengeben, weil ihre erzielten FIS-Cup-Punkte erst mit Ablauf der noch laufenden Wettkampf-Periode gültig sind. Das aber ändert sich nach Abschluss des Wochenendes.

Vonn konnte am vergangenen Wochenende im Rahmen der FIS-Cup-Rennen von Copper Mountain die für einen Weltcup-Start nötigen Zähler holen. In den beiden Abfahrts-Wettbewerben erreichte die Olympiasiegerin aus dem Jahr 2010 die Ränge 24 und 27, bei den Super-G-Rennen reichte es für die Positionen 18 und 24.

Zwar waren auch beim FIS-Cup einige Top-Läuferinnen wie Federica Brignone oder Marta Bassino mit dabei, jedoch deutet die Performance in Beaver Creek darauf hin, dass Vonn mehr und mehr zu ihrem Renn-Speed findet.

Vonn-Comeback kritisch beäugt