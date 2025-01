Biathlon heute LIVE im Free-TV, Stream & Ticker - Damen Staffel in Ruhpolding

SPORT1 18.01.2025 • 14:22 Uhr Für die deutschen Biathletinnen geht Heimweltcup in Ruhpolding weiter. Wie läuft es in der Staffel? So können Sie das Rennen live verfolgen.

Nach dem Einzelwettbewerb steht bei den Wettkämpfen in Ruhpolding für die deutschen Biathletinnen am Samstag der nächste Heimweltcup auf dem Programm. Am Freitag machten die Herren mit der Staffel den Anfang, einen Tag später sind in der gleichen Disziplin die Frauen gefordert.

Um 14.20 Uhr startet das Rennen, in welchem die DSV-Damen das Einzel-Podest von Franziska Preuß am liebsten bestätigen würden. Neben der führenden im Gesamtweltcup sind auch Selina Grotian, Stefanie Scherer, Sophia Schneider und Vanessa Voigt Kandidaten für einen Startplatz in der deutschen Staffel.

Biathlon in Ruhpolding: Staffel der Frauen heute LIVE im TV und Stream

Vor allem für Scherer wäre ein Platz in der Staffel etwas ganz Besonderes: Die 28-Jährige war am Donnerstag im Einzelwettbewerb nach fast fünf Jahren Pause erstmals wieder im Weltcup an den Start gegangen.

