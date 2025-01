Biathlon: Kostete der Stadionsprecher Preuß den Sieg?

Franziska Preuß stürmt in Ruhpolding zurück auf das Podium. Nach einem Fehler am Schießstand hadert die deutsche Biathletin aber mit dem Stadionsprecher.

Franziska Preuß stürmt in Ruhpolding zurück auf das Podium. Nach einem Fehler am Schießstand hadert die deutsche Biathletin aber mit dem Stadionsprecher.

Denn in ihrer Wahlheimat setzte Preuß den ersten ihrer zehn Stehendschüsse daneben – und machte dafür nicht nur sich selbst verantwortlich. „Ich habe in der Kabine noch gesagt, was ich am schlimmsten finde, wenn sie genau sagen, an welchem Stand du bist“, erklärte Preuß am ARD-Mikrofon über den Stadionsprecher.